Mikael Skov advarer: Sort skibsfart kan skræmme de unge talenter væk

Hvis shipping skal finde nye talenter, kræver det, at der tages et grønt ansvar – og i dag er der nogle, som sidder på hænderne. "Problemet er nu, hvordan vi sørger for, at de andre ikke trækker os alle i den forkerte retning," siger Hafnias CEO Mikael Skov.