Kina sprang fra danskledet IMO-forslag på grund af virus og dårligt internet

Danmark står sammen med Frankrig og Tyskland bag et forslag, der skal sænke skibes udledning om få år. Kina sprang fra forslaget, som snart diskuteres i IMO. Medlemslandene har to forsøg tllbage til at nå en klima-deadline i 2023.