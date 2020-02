Maersk må samarbejde med konkurrenterne for at finde fremtidens brændstof

Verdens fire største containerrederier er klar til at samarbejde gennem den nye CO2-milliardfond for at finde svaret på fremtidens brændstoffer. Lavthængende frugter er blevet plukket, og tidligere indsatser virker ikke længere, siger Simon Bergulf, Maersks direktør for Regulatory Affairs.