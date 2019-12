EU-Kommissionens store klimaplan betyder CO2-kvoter for shipping

Den nye EU-kommission har fremlagt 50 initiativer, der tilsammen skal munde ud i et CO2-neutralt EU i 2050. Shipping kommer meget mod sin vilje ind under CO2-kvotesystemet, og afgiftsfritagelsen for brændstof skal væk. Læs hele planen her.