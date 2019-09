Klimakrav til skibsfarten kan sætte sikkerheden på spil

Skibsfarten risikerer at sætte sikkerheden over styr, når den skal leve op til de nye klimakrav, lyder det fra det norske klassifikationsselskab DNV GL. Euronavs oplagring af 420.000 tons brændstof er et forsøg på at sikre sig mod problemerne.