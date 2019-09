MP Pension trækker en streg i sandet: Ekskluderer verdens ti største olieselskaber

Pensionsselskabet MP Pension sælger i alt aktier for 644 mio. kr. i forbindelse med eksklusionen af olieselskaberne, hvilket svarer til to tredjedele af de samlede investeringer i olie. Selskaberne mangler bl.a. en plan for at blive grønnere, lyder det fra MP Pension.