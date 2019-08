Anglo-Easterns topchef advarer mod skrøbelige scrubbere

Bjørn Højgaard, CEO i Anglo-Eastern, er ikke principielt imod scrubbere som et af midlerne mod svovl fra 1. januar 2020. Men han er overbevist om, at den daglige drift og vedligeholdelse kan blive rigtig dyr, som han forklarer i et interview med ShippingWatch.