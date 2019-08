Klassifikationsselskab frygter blandingsproblemer med nye svovlkrav

Når de nye svovlkrav træder i kraft, bliver en af de helt store udfordringer for skibsejere verden over, hvordan de forskellige nye lavsvolholdige brændstoffer opfører sig, hvis de blandes. Det vurderer klassifikationsselskabet ABS over for ShippingWatch.