Norges regering vil halvere skibsfartens udslip allerede i 2030

Norges regering vil med en ny handleplan have halveret udslippet af drivhusgasser fra landets skibsfart allerede i 2030 – to årtier inden det tilsvarende krav fra IMO træder i kraft. Men planen har for få konkrete tiltag, lyder kritikken ifølge Sysla.