ABS udpeger shippingindustriens udfordringer frem mod 2050

Klassifikationsselsakbet ABS går i en ny rapport i dybden med de skibsteknologier, driftsoptimeringer og alternative brændstoftyper, som over de næste årtier skal gør den maritime sektor i stand til at leve op til IMO's miljøkrav. Find hele rapporten her.