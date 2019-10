Tidligere UTi-ansat dømt for insiderhandel dagen inden DSV-opkøb

En tidligere kommunikationsansat i logistikselskabet UTi er blevet dømt for insiderhandel i forbindelse med DSV’s opkøb af selskabet. Han købte aktier i UTi straks efter, at han fik at vide, at DSV ville købe selskabet for flere milliarder kroner.