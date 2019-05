OECD forudser tredobling af globalt fragtbehov i 2050

OECD forudser i en ny analyse, at behovet for fragt af varer vil være tredoblet i 2050 – hvor skibsfarten fortsat vil stå for over tre fjerdedele af transporten. Handelskrig og klimatilpasning gør det imidlertid svært at spå om fremtiden.