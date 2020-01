"Jeg vil være meget skuffet, hvis vi ikke får et afkast på plus 20 pct. om året"

Carsten Mortensen forsøger at navigere den vanskelige shippingsektor for at tjene et gyldent afkast til sine højprofilerede investorer. "Det øjeblik du tror, du kan regne den ud, har du tabt," siger den tidligere Norden-topchef og har selv skudt 17 mio. kr. i sin nye fond.