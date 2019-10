Analytikere: Denne del af Panalpina kan DSV sælge fra igen

Fragt af letfordærvelige fødevarer, som DSV-opkøbet Panalpina har meget af, kan være sværere at tjene penge på end normal containerfragt. Så kan DSV finde på at sælge området fra igen? To analytikere giver deres vurdering inden regnskabet fredag.