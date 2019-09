SF og Radikale: Drop nye tilladelser til oliefirmaer i Nordsøen

I en fælles udtalelse opfordrer regeringens to støttepartier, SF og Radikale, til, at den danske stat dropper planerne om at give olieselskaber lov til at bore efter olie og gas i nye områder af Nordsøen. Enhedslisten og Alternativet mener det samme.