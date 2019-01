Equinor får forlænget godkendelse til at operere i norsk gasfelt

Oliedirektoratet i Norge har godkendt Equinors ansøgning om at blive i norsk gasfelt, der i 2017 leverede over 10 mio. kubikmeter gas. Den tekniske levetid for feltet skulle ellers udløbe i 2019 efter 20 års drift.