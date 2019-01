Er kapitalfondene ved at give ejerskabet af shipping videre?

Er de seneste ejerskifte i Unifeeder, Nordic Tankers og Hafnia Tankers et tegn på, at kapitalfondene er på vej væk fra shipping efter dyrkøbte erfaringer? Ikke nødvendigvis, lyder det fra flere. ShippingWatch giver overblikket over nogle af de seneste års transaktioner.