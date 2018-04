Da olieprisen faldt, blev efterår til Red October i OW Bunker

Birgitta Jacobsen, adm. direktør i Nordsøfonden, ser fortsat stort potentiale for at udvinde olie og gas i den danske sektor af Nordsøen, men siger, at nogen fund, der kunne være gunstige for Danmark, kan blive droppet nu hvor Mærsk og Dong er erstattet af Total og Ineos. Det skriver Berlingske Business.