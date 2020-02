Nye långivere slår sig op på gamle dyder: "Vi forstår branchen"

Bankernes exit fra shipping har skabt et hul i markedet for nye långivere som Breakwater Capital, der satser på værdier som tillid og indgående kendskab til industrien. Skibsredere har brug for kontinuitet og sikkerhed i en usikker verden, siger topchef.