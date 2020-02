Thomas Andersen tager hul på generationsskifte i Fayard

I over 100 år har værftet Fayard været på familien Andersens hænder, og familien ønsker, at det forbliver sådan. Et generationsskifte er sat i gang, efter at topchef Thomas Andersens søn er indlemmet i ledelsen. "Jeg er hamrende taknemmelig," siger Thomas Andersen til ShippingWatch.