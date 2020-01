Familiedrevet bunkerfirma slår flere af de helt store i Singapore

To brødre og deres forældre ejer, driver og står for bunkerfirmaet Equatorial Marine Fuel, der i den grad har draget fordel af Singapores opgør med det lovløse salg af brændstof til skibe. To supertankere fyldt med lavsvovlsholdigt brændstof er den seneste udvidelse af forretningen.