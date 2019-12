Deloitte beskyldes for at tilbagedatere dokumenter i opgør om OW Bunker

Kurator beskylder revisionsfirmaet Deloitte for at have forsøgt at dække over egne fejl ved at tilbagedatere dokumenter, så de så ud til at have indgået i revisorernes arbejde, inden de blåstemplede regnskaber og en omstrukturering i OW Bunker i 2013.