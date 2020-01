Stor tysk bilproducent er klar på flere grønne forsøg i shipping

BMW vil sammen med blandt andre Maersk udvikle et nyt skibsbrændstof på alkohol. Bilproducenten, der netop er gået med i koalition om CO2-frie skibe, ser positivt på at gå med i flere forsøg, lyder det i et interview med ShippingWatch.