Efter millioninvestering fra DFDS: Nu skal Alfa Laval teste dansk startups bioolie

Alfa Laval skal nu bistå DFDS og den danske startup Mash Energy i at teste et bioolieprodukt produceret af rester og affald fra landbruget. DFDS investerede tidligere på året 10 mio. kr. i Mash Energy og hensigten er, at bioolien på sigt skal kunne bruges i skibe.