Monjasa polstrer sig yderligere til 2020 med nye bankaftaler

Det danske bunkerselskab har indgået aftaler med fire nye banker, som øger selskabets kreditfaciliteter med over en milliard kroner. Det sker for at stå bedre rustet til 2020, hvor nye brændstoffer vil lægge et større pres på bunkerleverandørerne.