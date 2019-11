Alfa Laval mander op i jagt på førertrøjen i milliardmarked for ballastvand

Motorproducenten Alfa Laval vil have en ledende position på markedet for ballastvandsystemer, som selskabet estimerer vil vokse til et tocifret milliardbeløb i kroner i de kommende år. Derfor har Alfa Laval øget medarbejderstaben det seneste år.