Trumps krav om større forsvarsbudgetter kan blive OMT's vej ud af nedturen

IMO's svovlregler får Odense Maritime Technology til at sætte sit kommercielle område på pause et par år. Selskabet satser i stedet på flådefartøjer, samt at mange lande har underinvesteret i forsvaret, fortæller topchef Kåre Groes Christiansen til ShippingWatch.