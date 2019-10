Shippingselskab lover snarlige brintskibe: "Vi kommer ikke med tomme løfter"

Belgiske CMB styrer med "fuld fart" frem mod at lave et skib, der sejler på brint, siger udviklingschef, som regner med at have en slæbebåd og en færge klar næste år. Når det kommer til handelsskibe, er han ikke lige så klar i mælet.