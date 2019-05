Wrist har travlt med at indfri ambitiøst mål efter svært 2018

2018 gav svagere vækst i Wrist end ventet, hvor forretningen blev presset af dårlige shippingmarkeder. Selskabet holder dog fast i et ambitiøst vækstmål, som skal nås inden for få år. "Vi har travlt," siger CEO til ShippingWatch. Han forventer ikke at få ny ejer i år.