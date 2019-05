Forsvarsordfører sår tvivl om Unioils militærkontrakt

Unioil bør miste sin kontrakt med Forsvaret, hvis det viser sig, at søsterselskabet Dan-Bunkering bevidst har brudt sanktionerne mod Syrien, mener formanden for Forsvarsudvalget. Bunker Holding ser frem til et møde med Forsvaret.