Valero udpeges som kilden til dårlig bunker i ny retssag

Det amerikanske olieselskab Valero bliver i en ny retssag beskyldt for at have fremstillet og markedsført den dårlige bunkerolie, som skabte problemer for hundredvis af skibe sidste år. World Fuel Services overvejer samtidig at sende et krav videre til Valero.