Panalpinas bestyrelse støtter storaktionærs ønske om at fjerne stemmeloft

Bestyrelsen i danske DSV's opkøbsmål Panalpina støtter nu forslaget fra selskabets storaktionær, der går ud på at ophæve et stemmeloft, som storaktionæren ikke selv er underlagt. En anden aktionær ser hellere, at loftet gælder alle. Sker det, kan det blive en indgang for DSV.