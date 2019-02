Norske værfter og rig-selskaber står over for vækstridt

For første gang siden tiden omkring krisen ventes omsætningen i den norske olieindustri at kravle over 300 mia. norske kr., vurderer EY. Værfter og rig-selskaber vil være dem, der oplever store vækstrater. Men flere forhold kan bremse udviklingen, påpeger revisionshuset.