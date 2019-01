Endnu flere rederier vil have installeret kæmpesejl i år

Norsepower vil snart lukke flere aftaler med rederier om at installere sejl, fortæller CEO Tuomas Riski, der i dag har Maersk Tankers og Viking Line på kundelisten. Også Ultrabulk undersøger mulighederne for at drive større tørlastskibe med vindens kraft.