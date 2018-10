Analysehus: Fremtidens olie- og gasbehov kræver nye investeringer

Ifølge Wood Mackenzie skal der investeres omkring 20 pct. mere i udvikling af olie- og gasprojekter for at imødekomme fremtidens behov og sikre virksomheders produktion det næste årti. Men analysehuset forventer ikke, at det sker.