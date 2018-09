Kritik af redere: Unødvendigt at EU-godkende beachingværfter

Der er slet ikke brug for, at EU godkender en række nye værfter for eksempel på Indiens omdiskuterede beachingstrande for at kunne hugge flåden af EU-flagede skibe op på sikre værfter. Der er nemlig rigelig kapacitet på de allerede godkendte værfter, lyder det fra to ngo'er.