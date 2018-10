Markant større kapitalbehov vil presse bunkerindustrien fra 2020

Når brændstofpriserne fra 2020 stiger betydeligt, starter en kamp blandt bunkerleverandørerne for at skaffe ekstra kapital. Allerede nu rører industrien på sig, og svovlkravene vil skille flere leverandører fra, vurderer iagttagere over for ShippingWatch.