Blue Water vinder logistikkontrakt med Exxon i Sydamerika

Blue Water Shipping har vundet en fem-årig kontrakt med Exxon på olieselskabets store fund i Guyana i Sydamerika. Det er et strategisk vigtigt skridt at komme i gang her, siger Thomas Bek, der er global chef for olie, gas og industrielle projekter hos Blue Water Shipping.