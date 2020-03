Skuld vil tage større bid af søforsikring – vil vokse mere end gennemsnittet

Søforsikringsselskabet Skuld vil have en større del af markedet for søforsikring, efter at selskabet senest kunne lægge mere tonnage til i 2019. Ligesom store dele af shippingindustrien er selskabet lige nu mærket af konsekvenserne af udbruddet af coronavirus.