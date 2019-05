Forsvaret vil have svar i sagen om Dan-Bunkerings rolle i Syrien

Forsvaret vil bede om en redegørelse i sagen om Dan-Bunkerings leverancer af flybrændstof til russiske tankskibe under borgerkrigen i Syrien. Det skyldes, at et selskab i samme koncern som Dan-Bunkering er den største leverandør af brændstof til det danske forsvar.