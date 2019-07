Bunkerselskaber var del af russisk spil i Syrien

Dan-Bunkering er langt fra det eneste selskab, der har leveret flybrændstof til russiske tankskibe, som ifølge de amerikanske myndigheder sejlede lasterne til Syrien. Også et cypriotisk olieselskab og canadisk selskab er involveret. ShippingWatch fortæller her historien om, hvordan selskaberne kan have spillet en rolle i borgerkrigen i Syrien.