Leverandør får midlertidigt forbud i verdens største bunkerhavn

Havnemyndighederne har givet en bunkerleverandør midlertidigt forbud mod at operere i verdens største bunkerhavn efter et kontrolbesøg. Forbuddet skyldes ifølge inspektionsfirma brug af magneter til at påvirke masseflowmetre, skriver Ship & Bunker.