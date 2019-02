DSV om Kuehne+Nagel-opkøb: "Det har absolut intet på sig"

Kuehne+Nagel er ikke ved at overtage DSV, oplyser DSV til ShippingWatch. Et medie rapporterede tirsdag, at DSV skulle have affundet sig med, at Panalpina ikke vil købes. Derfor skulle DSV være gået i en anden retning.