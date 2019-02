Efter storaktionærs afvisning af DSV-bud: "Det er ikke slut endnu"

DSV kan stadig ende med at overtage logistikselskabet Panalpina, selvom fonden bag selskabet mandag har afvist buddet fra DSV. Det vurderer flere aktieanalytikere over for ShippingWatch. Opdateret kl. 13.31 med kommentar fra DSV.