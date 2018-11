Kuehne+Nagel siger fra over for hektisk opkøbsrally

I modsætning til DSV siger Kuehne+Nagel klart fra over for at deltage i speditørernes aktuelle opkøbsræs på trods af sine store vækstambitioner inden for søfragt. Det fortæller virksomhedens Executive Vice President Otto Schacht i et interview med ShippingWatch.