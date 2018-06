Maersk Brokers tørlastsats forventer overskud i 2018

Ved første øjekast giver regnskabet for 2017 indtryk af et særdeles svært år for Maersk Broker Bulk Chartering med Frank Mortensen i spidsen. Men tallene giver ikke et retvisende billede ifølge CEO'en, der forventer et overskud allerede i år.