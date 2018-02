Torben Østergaard-Nielsen investerer i it-selskab

Torben Østergaard-Nielsen har kastet sig ud i et nyt projekt. Under det foreløbige navn IT Holding skal USTC's it-afdeling udbygges til at blive en magtfuld spiller i dansk erhvervsliv. Målet er storvækst til over dobbelt størrelse samt opkøb.