Bunker One skal genskabe rederiernes tillid efter OW-kollaps

To begivenheder har sat gang i de forandringer på bunkermarkedet, som betyder, at Bunker Holding har set behovet for at oprette sin nye satsning, fortæller daglig leder Peter Zachariassen til ShippingWatch. Den ene var OW Bunkers konkurs i 2014. Den anden indtræffer om to år.