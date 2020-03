DFDS melder sig i rækken af rederier: Aflyser besætningsskift i to uger

DFDS vælger nu, ligesom flere andre rederier, at droppe besætningsskift i en kortere periode som følge af udbruddet af coronavirus. Det gælder for alle fragtfærger, to passagerfærger og de oplagte Oslo-både. Også Norden, Torm, RAL og Maersk suspenderer skift.