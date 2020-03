USA konfiskerer 130 mio. kr. fra skibsejer i Syrien-kompleks

En amerikansk domstol har afgjort, at en tyrkisk skibsejer får konfiskeret over 130 mio. kr. for at have brudt amerikanske og europæiske sanktioner mod Syrien. Sagen er en del af et kompleks, hvor USA forsøger at stramme nettet om et netværk af russere og syriere.